Нейросеть зовут в процесс

Пленум Верховного Суда (ВС) обновил подходы к подготовке гражданских дел. Судам напомнят про необходимость стремиться к примирению сторон и возможность самостоятельно запрашивать данные из государственных информационных систем. Также обсуждается обязанность участников процесса сообщать о доказательствах, полученных с помощью нейросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Пленум ВС под руководством председателя Игоря Краснова обсудил 21 апреля проект постановления, посвященного подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Документ придет на смену постановлению 2008 года. С тех пор, напомнил участникам пленума судья ВС Вячеслав Горшков, появились апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, а в Гражданский процессуальный кодекс внесли около 500 изменений, и все это требует соответствующих разъяснений. По словам докладчика, действующий документ предстоит обновить более чем на 80%. Главная идея в том, что тщательная подготовка дела к судебному разбирательству обеспечивает ускорение судопроизводства, объяснил судья: в большинстве случаев разрешить спор удается в течение одного заседания. В разработке документа участвовали судьи, члены научно-консультативного совета при ВС, представители ведущих юридических учебных и научных институтов, а также Минюста и Генпрокуратуры. Кроме того, для сбора и обработки информации использовался искусственный интеллект (ИИ), рассказал господин Горшков.

Как следует из проекта постановления, ВС намерен активно внедрять цифровые технологии на стадии подготовки дела.

Если необходимые материалы не представлены сторонами, судьи вправе самостоятельно запрашивать сведения из государственных информсистем и приобщать их к делу в качестве доказательств, напоминает ВС. Речь идет, например, о данных из Единого государственного реестра недвижимости и Единого государственного реестра юридических лиц, а также информации, полученной посредством электронного информационного взаимодействия. Предусмотрена также возможность проведения собеседования с использованием систем веб-конференции. В то же время, отметила судья Московского облсуда Елена Фетисова, в проекте пока не нашли отражения вопросы, связанные с представлением доказательств, созданных с использованием ИИ,— а между тем это не редкость в судебной практике, что, по мнению судьи, требует процессуальной адаптации. Поэтому она предложила внести в документ дополнение, предусматривающее необходимость уведомления суда о доказательствах, созданных с использованием нейросетей.

Содействие мирному урегулированию споров ВС рассматривает как приоритетный способ их разрешения, который также является и наиболее экономичным. А вот недобросовестное поведение участников процесса и его затягивание наказуемо, отмечается в проекте документа: в случае систематического противодействия судья вправе взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени либо возложить на недобросовестную сторону оплату издержек.

Впервые в постановлении пленума даются разъяснения о защите прав и законных интересов группы лиц.

В частности, раскрывается порядок публикации предложения в публичной форме в целях привлечения к процессу максимально возможного числа заявителей. Соответствующее объявление может быть сделано в СМИ, которое определяется по усмотрению суда, но с учетом предложений представителя заявителей, либо на официальном сайте суда. Также проект разъясняет, что в случае предъявления прокурором иска в защиту интересов Российской Федерации, муниципального образования либо неопределенного круга лиц он участвует в подготовке дела к судебному разбирательству в правовом статусе истца и наделяется всеми его процессуальными правами и обязанностями (и при этом освобождается от судебных расходов).

Подготовленные ВС разъяснения высоко оценили в Генпрокуратуре. Надзорное ведомство активно участвовало в работе над документом, и в нем нашли отражение важные с его точки зрения правовые позиции, заявил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. В частности, отметил он, акцентировано внимание на правовом статусе прокурора, действующего в защиту публичных интересов, подчеркнута его независимость от мнения ведомств, представляющих интересы публичных образований. Судам указано на «недопустимость проявления формального подхода при разрешении вопроса о прекращении производства по делу в связи с отказом таких органов от заявленных прокурором требований», порадовался прокурор.

Проект постановления, поддержанный также Минюстом, отправлен на доработку в редакционную комиссию. Как ожидается, он будет утвержден на одном из ближайших заседаний пленума ВС.

Анастасия Корня