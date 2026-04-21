Отели не дотягиваются до звезд

Только 1% гостиниц в России соответствуют уровню «пять звезд». Всего в реестре Росаккредитации сейчас находится 29 тыс. объектов размещения, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 1 сентября 2025 года в России действует новая система классификации отелей по уровню сервиса и качества. По ней самым высоким стандартам соответствуют всего 178 объектов. При этом заполняемость в них нельзя назвать высокой, заметил председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов:

«Я не вижу дефицита пятизвездных отелей за очень редкими случаями. Например, при проведении Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Вот в эти даты таких гостиниц не хватает, а остальные 362 дня в году есть большой выбор. Кроме того, очень редко, когда все такие объекты бывают заполнены. Та же картина по Сочи.

Там сейчас работает около 40 отелей категории "пять звезд", и в ближайшее время планируют открыть еще несколько. Большую часть года мы видим по этим гостиницам избыток мест. Это, кстати, очень негативно отражается на уровне сервиса, потому что все-таки "пять звезд" — это не только большие капитальные вложения в виде отделки, мебели, инфраструктуры, но и масштабные инвестиции в персонал, который должен быть готов, в частности, встретить и иностранных гостей. А это значит знание английского языка, обучение сотрудников за рубежом. Должна ли служба бронирования в таком отеле работать круглосуточно? Конечно, должна. Вопрос: а какой процент пятизвездных отелей в Сочи действительно готов предоставить такую простую вещь?»

Гостиничные проекты делюкс-уровня с эксклюзивным сервисом требуют значительной территории и большого номерного фонда. При этом многие отельеры намеренно не претендуют на категорию «пять звезд», да и сравнивать высшую оценку в разных странах и регионах невозможно, пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«В Турции количество пятизвездных гостиниц довольно велико, их количество там явно исчисляется тысячами. Интересная картина, например, на Мальдивах: там подавляющее большинство отелей имеет категорию четыре или пять "звезд". При этом зачастую четырехзвездные гостиницы здесь легко обгоняют среднестатистическую пятизвездную в Турции или в Египте по качеству сервиса и размещения. Но есть направления, где таких объектов не очень много. Так, в Таиланде процентов пять отелей имеет такой статус.

Игроки отечественного рынка, в частности, Российский союз туриндустрии очень часто говорят, что в стране действительно наблюдается острейшая нехватка премиального сегмента гостиниц.

Пример — Дагестан. Мы три года наблюдаем колоссальный рост потока туда, и в регионе нет ни одной пятизвездной гостиницы. Почему такие объекты не строят? Потому что срок их окупаемости однозначно будет превышать 15-20 лет. Это является неким инвестиционным хранилищем сбережений. Человек должен просто вложить эти средства, а дальше использовать этот актив как имиджевую историю. А у нас как-то не принято иметь гостиницы только потому, что есть такая возможность использовать свободные денежные средства».

В 2025 году туристы совершили 89 млн поездок по стране, только в Москве побывали около 11,5 млн человек. При этом заполняемость люксовых гостиниц в столице снизилась почти до 60%.

Юлия Савина