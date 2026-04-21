В ярославских школах отработали действия при атаке БПЛА и вооруженном нападении

В образовательных организациях Ярославской области 21 апреля прошли учения, направленные на отработку действий при вооруженном нападении и атаке БПЛА. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Учения прошли по всей стране. В регионе в них приняли участие колледжи, техникумы, школы, организации отдыха детей и их оздоровления. Впервые к учениям были привлечены детские сады и дошкольные отделения общеобразовательных организаций.

В ходе учений проверили работоспособность систем оповещения, состояние путей эвакуации, взаимодействие с оперативными службами: в частности, было отработано прибытие вневедомственной охраны на сигнал кнопки тревожной сигнализации.

«Полученный по итогам учений опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях»,— сообщили в правительстве области.

Алла Чижова