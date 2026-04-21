Коммунистам не дали перейти красную черту

Госдума на заседании 21 апреля одобрила во втором и третьем чтениях большой пакет поправок к избирательному законодательству, содержащий в том числе запрет на использование в агитации изображений умерших и вымышленных людей. Коммунисты, пытавшиеся отстоять хотя бы образ Владимира Ленина, напомнили и о других своих программных предложениях, вынеся каждое из них на отдельное голосование. Однако поддержки большинства эти идеи не нашли.

Законопроект, разработанный группой депутатов от всех фракций, кроме КПРФ, прошел первое чтение 18 марта. Одной из самых спорных новаций стал запрет на использование в предвыборной агитации изображений, сгенерированных нейросетями (на кандидатов ограничение не распространяется), и образов умерших и вымышленных людей. Ко второму чтению депутаты внесли поправку, разрешающую использовать в агитации изображение человека, не являющегося кандидатом, достигшего 18-летнего возраста, с его письменного согласия. Ряд других новелл связан с внедрением в избирательную систему цифровых технологий. В частности, закрепляется возможность оформления электронных протоколов об итогах голосования с передачей их по каналам ГАС «Выборы». Партии освобождаются от обязанности презентовать предвыборные программы и финансовые отчеты в печатных СМИ и могут ограничиться публикацией в интернете.

На пленарном заседании поправки, рекомендованные к принятию, вопросов не вызвали.

Зато коммунисты вынесли на отдельное голосование все свои предложения, которые комитет Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить. Первым из них предсказуемо стала просьба разрешить использование в агитматериалах образов умерших исторических личностей, например Владимира Ленина.

Эту поправку Анжелика Глазкова мотивировала тем, что согласия вождя не спрашивали для присвоения его имени городам, улицам и площадям, а также Московскому метрополитену. Зампред профильного комитета и соавтор проекта Дмитрий Вяткин («Единая Россия») ответил, что согласие все-таки нужно, потому что в агитации образ можно использовать «как позитивно, так и негативно» и нельзя допустить «искажения исторической правды».

Другие идеи коммунисты почерпнули из своего же проекта Избирательного кодекса (внесен в Думу в 2023 году, летом 2025-го рекомендован профильным комитетом к отклонению, но в первом чтении пока не рассматривался). Сергей Обухов поднял любимый вопрос КПРФ об отказе от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приведя примеры сбоев в системе, когда результаты менялись, и напомнив о «вражеских хакерских атаках». ДЭГ он назвал «черной дырой», а проводящие его избиркомы — «удельными цифровыми княжествами». «Госдума, проголосовавшая за право на цифровую непрозрачность,— это парламент с сомнительной легитимностью, по крайней мере, так считают граждане»,— заключил коммунист. «Аккуратнее, вы подходите к красной черте,— отреагировал Дмитрий Вяткин.— В этом зале присутствует и ваша фракция, и вы лично, надеюсь, вашу легитимность не ставите под сомнение».

Алексей Куринный предложил вернуть открытое видеонаблюдение на участках. Эту поправку господин Вяткин забраковал, сославшись на отсутствие финансово-экономического обоснования: «Это вам кажется: повесил камеру — и смотри в интернете сколько угодно. Это деньги».

Он также рассказал о жалобах граждан, недовольных тем, что камеры снимают их волеизъявление. «Это, наверное, те жулики, которые как раз фальсифицировали выборы»,— ехидно парировал коммунист.

Наконец, Денис Парфенов озвучил еще одну давнюю идею КПРФ — перенести единый день голосования на весну. В ответ Дмитрий Вяткин ударился в воспоминания о тяготах агитации в зимний период, особенно на Севере, когда приходится «пробиваться через буран, снегопад и так далее». «Я вел избирательные кампании, когда, извините, зуб на зуб не попадает, и катался по деревням с непрочищенными дорогами. Поверьте, ничего хорошего»,— поделился наболевшим единоросс. «Что такое раздача газет в минус 20 — я тоже знаю не понаслышке. Поэтому я думаю, что погоды нам бояться не стоит»,— не сдавался господин Парфенов, но оппонента не переубедил. Еще одну инициативу коммунистов — вернуться от многодневного голосования к однодневному — господин Вяткин отверг из соображений безопасности на прифронтовых территориях.

После того как все поправки коммунистов были отклонены, законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях. За проголосовали 337 депутатов, против — 56.

Ксения Веретенникова