На Дону пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

На участке железной дороги «Батайск-Высочино» в Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. ДТП произошло днем 21 апреля, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Автомобилист выехал на переезд перед приближающейся «Ласточкой», которая выполняла рейс «Ростов – Аэропорт Сочи». Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов данное происшествие не повлияло.

