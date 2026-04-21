Суд продлил арест бывшим топ-менеджерам «Роснано»

В Гагаринском районном суде Москвы начался процесс по уголовному делу трех бывших топ-менеджеров «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Под судом оказались бывшие заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, фигуранты в отчетной документации долги корпорации перед банками выдавали за ее активы. В результате из казны пришлось потратить 43 млрд руб., чтобы закрыть образовавшиеся финансовые дыры. Вины никто из бывших управленцев не признает.

Фигуранты были задержаны 30 января 2025 года и арестованы по решению Мещанского суда столицы.

В начале заседания гособвинитель заявила ходатайство о продлении фигурантам срока ареста на полгода. В частности, она отметила, что в деле есть «неустановленный фигурант».

Адвокаты подсудимых против этого возражали и просили суд избрать своим подзащитным более мягкие меры пресечения. Они аргументировали это тем, что следствие по делу окончено, доказательства собраны, давить на свидетелей фигуранты не собираются. На попечении у всех подсудимых находятся дети, у господ Галстяна и Касенковой в том числе дети с инвалидностью. Также они отметили, что «неустановленный фигурант», которого упомянула гособвинитель, на самом деле всем известен, но его не называют.

