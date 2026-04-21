«Сбер» готов платить

«Сбер» за 2025-й год выплатит рекордные дивиденды с доходностью выше 11%. Их размер превысит 37 руб. за акцию, обычную и привилегированную, следует из сообщения банка. Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании 30 июня.

Общая сумма выплат держателям акций превысит 850 млрд руб., говорится на сайте раскрытия корпоративной информации «Сбера». Для сравнения — по итогам 2024-го года банк выплатил акционерам почти 800 млрд руб. или 35 руб. на акцию. Впрочем, обыкновенные бумаги компании на Мосбирже к вечеру 21 апреля упали почти на 1%, ниже 323 руб. На том же уровне торгуются и привилегированные акции. Но вскоре начнется разворот, уверен инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«"Сбер" достиг рекордных показателей в прошлом году. Это связано с ростом маржинальности бизнеса на фоне высоких процентных ставок, большими комиссионными доходами, ограниченной конкуренцией со стороны иностранных банков. Все факторы сложились воедино, чтобы дать возможность "Сберу", несмотря на некоторый пессимизм ряда участников рынка, показать рекордный результат. Так что дивиденды тоже, в общем-то, рекордные.

Они не стали неожиданностью для рынка, так как банк платит 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, и этот фактор уже был известен, тем более результаты "Сбера" публиковались ранее. Акции пока не среагировали, но я думаю, что текущий год тоже будет достаточно результативным для кредитной организации. Снижение ключевой ставки, с одной стороны, может давить на маржу, но, с другой, может оживить кредитную активность "Сбера" и привести к еще лучшим финансовым результатам».

Утром 21 апреля еще одна компания определилась с позицией по дивидендам. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелёв заявил, что предприятие откажется от выплат за первый квартал этого года. Он добавил, что свободный денежный поток компании остается отрицательным, а чистая прибыль сократилась в 370 раз. Это, возможно, первые признаки системного кризиса экономики, полагает управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов:

«Металлурги всегда одними из первых чувствуют ухудшение экономической конъюнктуры. И проблемы на рынке недвижимости из-за высоких ставок, конечно, не могли на них не сказаться. Крепкий рубль тоже однозначно ухудшил перспективы экспортного направления бизнеса. При этом каких-то больших строек, на которых они могли бы, скажем так, отыграться, из категории "Силы Сибири-2" до сих пор не запущено.

Так что получается, что практически по всем направлениям бизнеса ситуация в прошлом году значительно ухудшилась. В первом квартале 2026-го стала еще хуже. До тех пор, пока не развернется курс рубля или уровень ставок не снизится настолько сильно, что снова оживится коммерческая часть жилищного рынка недвижимости, та, что связана с рыночной ипотекой, а не с льготными программами, у металлургов ситуация существенно не улучшится.

Тот режим экономии, в который они себя перевели, оправданный, поэтому дивидендов за первое полугодие точно ждать не стоит. При каких-то самых хороших оптимальных вариантах, может быть, они последуют за последний квартал, за второе полугодие».

24 апреля Банк России примет решение о ключевой ставке. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что ставку снизят до 14,5%. По мнению аналитиков Альфа-банка, среди факторов, которые позволяют рассчитывать на такое решение, крепкий рубль, нулевая инфляция за неделю и снижение инфляционных ожиданий.

Леонид Пастернак