Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Израиля

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге не согласовали введение санкций против Израиля. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она сообщила журналистам, что пока это предложение не получило поддержки, передает Reuters.

Накануне издание EUObserver сообщило, что семь стран ЕС выступили за запрет на импорт в страны блока израильской продукции. «Несмотря на явное нарушение международного права, количество израильских поселений на оккупированных территориях и насилие со стороны израильтян растет рекордными темпами. Мы считаем, что ЕС необходимо срочно усилить давление на Израиль»,— говорилось в проекте письма Франции и Швеции, подготовленного к встрече в Люксембурге.

Премьер Испании Педро Санчес перед встречей призывал разорвать соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем. Однако, по словам источников Euronews, европейские министры планировали отклонить это предложение. Против, в частности, выступают Германия и Италия.

В сентябре прошлого года Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении девяти граждан Израиля, в том числе членов правительства, а также частично приостановить действие торгового соглашения. Поводом ЕК называла боевые действия в секторе Газа, которые привели к гибели и страданиям мирных жителей. Однако обсуждение этого вопроса приостановили после прекращения огня в секторе Газа.

Лусине Баласян