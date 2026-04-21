Освобожденные в Мали геологи решили вернуться работать в Африку

Геологи Олег Грет и Юрий Юров после освобождения из плена намерены вернуться в Африку для продолжения исследований. Об этом сообщил господин Юров. Сотрудников российской геологоразведочной компании захватили в 2024 году в Нигере.

«Реабилитируемся, поправим здоровье — и снова в бой. Ну а какие у нас планы, у геологов? Возвращаться обратно и продолжать работать. Специализируемся сугубо по Африке»,— сказал Юрий Юров на видео, опубликованном Минобороны России.

По данным Минобороны России, геологов захватили в заложники в Нигере члены группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России). Операцию по освобождению провел в Мали «Африканский корпус» — российское военизированное формирование, входящее в Минобороны РФ.