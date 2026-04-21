Мэрия Ярославля объяснила отсутствие еженедельного открытого совещания

В Ярославле во вторник, 21 апреля, не состоялось традиционное открытое совещание в мэрии с участием мэра Артема Молчанова. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии, отмена связана с отъездом господина Молчанова.

Мэр Ярославля присутствовал на подведении итогов Всероссийской муниципальной премии «Служение» в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Церемония награждения победителей прошла на площадке Live Арены. В ней принял участие президент Владимир Путин.

Как ранее сообщал мэр Артем Молчанов, Ярославскую область на премии представлял патриотической проект «Капсула Победы». Проект был заявлен в номинации «Великое наследие для будущих поколений», но победить не смог.

Алла Чижова