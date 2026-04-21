Депутата от «Яблока» в Карелии оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Депутата Заксобрания Карелии от «Яблока» Эмилию Слабунову оштрафовали на 1000 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП). Причиной стал пост от 20 августа 2020 года в ее Telegram-канале. Скриншот с ним был представлен в суде, сообщили в пресс-службе партии.

Эмилию Слабунову оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Никаких постов за тот день в канале Эмилии Слабуновой нет, однако в материалах дела фигурирует некий скриншот поста, якобы опубликованного 20.08.2020 г.»,— заявили в «Яблоке».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что утром 21 апреля в Петрозаводске сотрудники полиции задержали депутата Законодательного собрания Карелии, экс-председателя партии «Яблоко» и главу ее регионального отделения Эмилию Слабунову.

Матвей Николаев