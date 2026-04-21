В Карелии задержана лидер регионального «Яблока» Эмилия Слабунова

Утром 21 апреля в Петрозаводске сотрудники полиции задержали депутата Законодательного собрания Карелии, экс-председателя партии «Яблоко» и главу ее регионального отделения Эмилию Слабунову. По предварительным данным, поводом для задержания стал протокол о демонстрации экстремистской символики в публикации Telegram-канала, авторство которой политик отрицает.

В настоящее время госпожа Слабунова находится в отделе полиции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сегодня в 8:00 утра на выходе из подъезда меня встречали три сотрудника полиции. Предложили проехать в отдел для дачи показаний по поводу некой публикации в моем ТГ-канале. Ознакомившись в отделе с доносом гражданина, вижу, что речь о фото, которого в моем канале нет. И этим все сказано»,— сообщила госпожа Слабунова в своем Telegram-канале.

По словам Эмилии Слабуновой, она находится в отделе полиции, после чего последует в суд для рассмотрения административного материала. Подробности вменяемого правонарушения и содержание публикации, ставшей поводом для разбирательства, на данный момент официально не раскрываются.

Кирилл Конторщиков