Саммит Россия-АСЕАН пройдет в 2026 году в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году в Казани саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент поручил сформировать организационный комитет по подготовке и проведению встречи. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Юрий Ушаков, которому предстоит в месячный срок утвердить его состав. Правительству поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита.

АСЕАН — региональная межправительственная организация, созданная 8 августа 1967 года в Бангкоке. Она объединяет 10 стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины) с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, а также обеспечения мира в регионе.