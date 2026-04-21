Пятилетка без раскола

Ровно пять лет назад, в апреле 2021 года, европейский футбол пережил, может быть, главный шок в своей истории. Дюжина клубов-грандов объявили о создании Суперлиги, почти закрытого чемпионата для избранных с многомиллиардными доходами. Революцию, которая обещала полностью изменить футбольный ландшафт, однако, удалось подавить буквально за два дня совместными усилиями Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), представителей футбольного сообщества, болельщиков и даже высокопоставленных политиков. “Ъ” рассказывает, что произошло с его ключевыми участниками за прошедшее после бунта время.

Раскол в европейском футболе окончательно сошел на нет после того, как «Реал» и UEFA в феврале этого года заключили мировое соглашение. На фото: президент UEFA Александр Чеферин (слева) и президент «Реала» Флорентино Перес

Клубы

Проснувшись утром 19 апреля 2021 года и решив сразу почитать новости, многие поклонники футбола, возможно, не поверили своим глазам. Слишком походило на розыгрыш. Идеи всяких континентальных футбольных соревнований, альтернативных еврокубкам, появлялись на самом деле давным-давно. Но их уже не воспринимали всерьез, считая баловством. В конце концов, система работает. Но тут буквально официальное объявление: 12 грандов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан» — запускают в ближайшие годы новый турнир, Суперлигу. Она будет практически закрытой, как американские профессиональные чемпионаты по баскетболу или бейсболу, к дюжине основателей присоединят еще три клуба в качестве постоянных членов, а полдесятка будут добавлять каждый сезон в качестве временных. Все очень-очень серьезно. Есть схема турнира. Есть президент и вице-президент — Флорентино Перес и Андреа Аньелли, первые лица «Реала» и «Ювентуса». А за финансирование отвечает JP Morgan, который инвестирует в элитарное состязание аж $6 млрд, обеспечивая ежегодные фиксированные выплаты участникам в €264 млн. С ума сойти!

Все сравнивают случившееся с «делом Босмана», в середине 1990-х годов сформировавшим современную трансферную систему и уничтожившим жесткие лимиты на легионеров. Но вообще-то потрясение, судя по всему, гораздо более сильное.

«Дело Босмана» структуру европейского футбола не ломало. Суперлига ломает ее полностью, что бы ни говорили ее создатели о том, что не хотят раскола. Ее появление означает, что лучших из лучших не будет ни в еврокубках, ни, скорее всего, в национальных первенствах. Иными словами, раскол слишком очевидный.

Дальше был новый шок. Уже связанный с тем, насколько яростное сопротивление встретила Суперлига. Выяснилось, что против нее все. Союз европейских футбольных ассоциаций, который из-за проекта мог лишиться всего — роли единственного авторитетного регулятора вида на континенте, доходов, генерируемых сбегающими брендами,— грозил дисквалификациями. Его поддерживали национальные ассоциации, Международный олимпийский комитет, Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro). Болельщики, прежде всего английские, устраивали демонстрации возле стадионов раскольников, требуя от них отречься от Суперлиги. С гневными заявлениями о недопустимости пренебрежения интересами масс и развития футбола выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Даже в самих клубах, подписавшихся под проектом, оказалось, далеко не все с ним согласны. Например, призывы как можно скорее одуматься прозвучали от знаменитых тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Обычно полное противоречий европейское футбольное сообщество чуть ли не впервые объединилось и подавило бунт за 48 часов.

Первым сложил оружие «Манчестер Сити». За ним последовали другие. К 22 апреля угроза раскола была ликвидирована, а гранды вернулись к «мирной» жизни, которая у них в следующие пять лет сложилась по-разному.

Ни для кого не было секретом, из-за чего именно весной 2021 года демарш невиданного масштаба созрел. Прежде всего, разумеется, из-за денег.

Это было время пандемии коронавируса, а по футболу она ударила чрезвычайно больно. Причем больнее всего как раз по богатым, которые из-за разных ограничений несли колоссальные потери. Суперлигу даже называли в шутку «лигой должников», имея в виду, что, по некоторым оценкам, совокупные долги 12 увидевших в ней спасение клубов приблизились к €10 млрд, а доходы радикально просели.

Впрочем, страхи по поводу «эффекта пандемии» оказались несколько преувеличенными. Уже в том сезоне, что стартовал летом 2022 года, после бунта, доходы подросли, а потом скакнули резко вверх. Рейтинг Deloitte Money League, ранжирующий клубы по поступлениям, фиксирует, что сегодня их уровень у грандов выше допандемийного. Лидер «Реал» два сезона подряд преодолевает отметку в €1 млрд, которая в минувшем десятилетии казалась далекой-предалекой. «Барселона» где-то неподалеку от нее, хотя она-то из-за коронавируса пережила настоящий кризис. Все хорошо с доходами, разумеется, и у составлявших ядро отряда раскольников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с ее шикарными медиаконтрактами и налаженным футбольным бизнесом.

Горько жалеть об упущенных бонусах от JP Morgan должны разве что итальянцы.

Представители их чемпионата, страдающего из-за устаревшей инфраструктуры и разгильдяйства, скачок, в отличие от соратников, не совершили, в топ-десятку Money League их флагманы не попадают, а спортивные результаты коррелируют с финансовыми. Два прорыва «Интера» в решающие матчи Лиги чемпионов — в 2023 и 2025 годах — в этом смысле выглядят чем-то вроде недоразумения. В текущем розыгрыше ни одна из итальянских команд не дотянула хотя бы до четвертьфинала. Плюс, довольно забавный казус произошел с «Тоттенхемом». В 2021 году он тянул почти на ровню признанным футбольным великанам, а нынче так плох, что располагается в «зоне вылета» английского чемпионата.

Остальные избранные статус, смирившись с поражением, сохранили. Если брать отрезок после задушенной в зародыше революции, то финалов Лиги чемпионов, в которых кто-то из ее участников не сыграл, просто не было. В 2021, 2022 и 2023 годах их состав вообще полностью состоял из раскольников. Титул им не достался лишь однажды. Год назад «Интер» был разбит французским ПСЖ, но подразумевалось, что парижан с их возможностями и популярностью непременно подключили бы к Суперлиге.

Тренд не прервется и в текущем сезоне. Некоторые гиганты в Лиге чемпионов потерпели крах, но в одном из полуфиналов сыграют два бунтаря — «Атлетико» и «Арсенал».