Пятилетка без раскола
Что произошло с участниками несостоявшейся футбольной революции 2021 года
Ровно пять лет назад, в апреле 2021 года, европейский футбол пережил, может быть, главный шок в своей истории. Дюжина клубов-грандов объявили о создании Суперлиги, почти закрытого чемпионата для избранных с многомиллиардными доходами. Революцию, которая обещала полностью изменить футбольный ландшафт, однако, удалось подавить буквально за два дня совместными усилиями Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), представителей футбольного сообщества, болельщиков и даже высокопоставленных политиков. “Ъ” рассказывает, что произошло с его ключевыми участниками за прошедшее после бунта время.
Раскол в европейском футболе окончательно сошел на нет после того, как «Реал» и UEFA в феврале этого года заключили мировое соглашение. На фото: президент UEFA Александр Чеферин (слева) и президент «Реала» Флорентино Перес
Клубы
Проснувшись утром 19 апреля 2021 года и решив сразу почитать новости, многие поклонники футбола, возможно, не поверили своим глазам. Слишком походило на розыгрыш. Идеи всяких континентальных футбольных соревнований, альтернативных еврокубкам, появлялись на самом деле давным-давно. Но их уже не воспринимали всерьез, считая баловством. В конце концов, система работает. Но тут буквально официальное объявление: 12 грандов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан» — запускают в ближайшие годы новый турнир, Суперлигу. Она будет практически закрытой, как американские профессиональные чемпионаты по баскетболу или бейсболу, к дюжине основателей присоединят еще три клуба в качестве постоянных членов, а полдесятка будут добавлять каждый сезон в качестве временных. Все очень-очень серьезно. Есть схема турнира. Есть президент и вице-президент — Флорентино Перес и Андреа Аньелли, первые лица «Реала» и «Ювентуса». А за финансирование отвечает JP Morgan, который инвестирует в элитарное состязание аж $6 млрд, обеспечивая ежегодные фиксированные выплаты участникам в €264 млн. С ума сойти!
Все сравнивают случившееся с «делом Босмана», в середине 1990-х годов сформировавшим современную трансферную систему и уничтожившим жесткие лимиты на легионеров. Но вообще-то потрясение, судя по всему, гораздо более сильное.
«Дело Босмана» структуру европейского футбола не ломало. Суперлига ломает ее полностью, что бы ни говорили ее создатели о том, что не хотят раскола. Ее появление означает, что лучших из лучших не будет ни в еврокубках, ни, скорее всего, в национальных первенствах. Иными словами, раскол слишком очевидный.
Дальше был новый шок. Уже связанный с тем, насколько яростное сопротивление встретила Суперлига. Выяснилось, что против нее все. Союз европейских футбольных ассоциаций, который из-за проекта мог лишиться всего — роли единственного авторитетного регулятора вида на континенте, доходов, генерируемых сбегающими брендами,— грозил дисквалификациями. Его поддерживали национальные ассоциации, Международный олимпийский комитет, Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro). Болельщики, прежде всего английские, устраивали демонстрации возле стадионов раскольников, требуя от них отречься от Суперлиги. С гневными заявлениями о недопустимости пренебрежения интересами масс и развития футбола выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Даже в самих клубах, подписавшихся под проектом, оказалось, далеко не все с ним согласны. Например, призывы как можно скорее одуматься прозвучали от знаменитых тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Обычно полное противоречий европейское футбольное сообщество чуть ли не впервые объединилось и подавило бунт за 48 часов.
Первым сложил оружие «Манчестер Сити». За ним последовали другие. К 22 апреля угроза раскола была ликвидирована, а гранды вернулись к «мирной» жизни, которая у них в следующие пять лет сложилась по-разному.
Ни для кого не было секретом, из-за чего именно весной 2021 года демарш невиданного масштаба созрел. Прежде всего, разумеется, из-за денег.
Это было время пандемии коронавируса, а по футболу она ударила чрезвычайно больно. Причем больнее всего как раз по богатым, которые из-за разных ограничений несли колоссальные потери. Суперлигу даже называли в шутку «лигой должников», имея в виду, что, по некоторым оценкам, совокупные долги 12 увидевших в ней спасение клубов приблизились к €10 млрд, а доходы радикально просели.
Впрочем, страхи по поводу «эффекта пандемии» оказались несколько преувеличенными. Уже в том сезоне, что стартовал летом 2022 года, после бунта, доходы подросли, а потом скакнули резко вверх. Рейтинг Deloitte Money League, ранжирующий клубы по поступлениям, фиксирует, что сегодня их уровень у грандов выше допандемийного. Лидер «Реал» два сезона подряд преодолевает отметку в €1 млрд, которая в минувшем десятилетии казалась далекой-предалекой. «Барселона» где-то неподалеку от нее, хотя она-то из-за коронавируса пережила настоящий кризис. Все хорошо с доходами, разумеется, и у составлявших ядро отряда раскольников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с ее шикарными медиаконтрактами и налаженным футбольным бизнесом.
Горько жалеть об упущенных бонусах от JP Morgan должны разве что итальянцы.
Представители их чемпионата, страдающего из-за устаревшей инфраструктуры и разгильдяйства, скачок, в отличие от соратников, не совершили, в топ-десятку Money League их флагманы не попадают, а спортивные результаты коррелируют с финансовыми. Два прорыва «Интера» в решающие матчи Лиги чемпионов — в 2023 и 2025 годах — в этом смысле выглядят чем-то вроде недоразумения. В текущем розыгрыше ни одна из итальянских команд не дотянула хотя бы до четвертьфинала. Плюс, довольно забавный казус произошел с «Тоттенхемом». В 2021 году он тянул почти на ровню признанным футбольным великанам, а нынче так плох, что располагается в «зоне вылета» английского чемпионата.
Остальные избранные статус, смирившись с поражением, сохранили. Если брать отрезок после задушенной в зародыше революции, то финалов Лиги чемпионов, в которых кто-то из ее участников не сыграл, просто не было. В 2021, 2022 и 2023 годах их состав вообще полностью состоял из раскольников. Титул им не достался лишь однажды. Год назад «Интер» был разбит французским ПСЖ, но подразумевалось, что парижан с их возможностями и популярностью непременно подключили бы к Суперлиге.
Тренд не прервется и в текущем сезоне. Некоторые гиганты в Лиге чемпионов потерпели крах, но в одном из полуфиналов сыграют два бунтаря — «Атлетико» и «Арсенал».
UEFA
Головная европейская футбольная структура и ее побывавший в жуткой передряге президент Александр Чеферин могли с чистой совестью охарактеризовать исход событий апреля 2021 года как свою большую победу, а говоря о том, какие выводы они из нее извлекли, принято ссылаться на реформированный формат еврокубков, действующий с 2024 года. В реальности это ошибка. Любопытно, но хитроумную реформу Лиги чемпионов с национальными ассоциациями и прочими ключевыми игроками рынка UEFA согласовал за пару месяцев до объявления о Суперлиге. А среди поддержавших ее был, кстати, Андреа Аньелли. Однако действительно, эта реформа безумно похожа на ответ на брошенный вызов, учитывающий и чаяния бросавших.
Никто не сомневался, ради чего все затевалось — увеличение количества участников основного этапа с 32 до 36, регулярный чемпионат по швейцарской системе вместо привычного группового этапа, дополнительный раунд play-off перед 1/8 финала.
Все затевалось ради того, чтобы было больше матчей, то есть больше доходов от тех же телетрансляций. И ради того, чтобы у клубов из ведущих чемпионатов — из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — было больше слотов в турнире и проще доступ к стоящим на кону деньгам.
А если кто-то думал, что реформа каким-то чудесным образом будет способствовать повышению градуса конкуренции в турнире, внесет хаос в его иерархию, то он заблуждался. Строго говоря, и Лигу чемпионов, особенно современную, можно смело именовать Суперлигой, притворяющейся открытым нараспашку соревнованием. На тех стадиях, которые поближе к финалу, которые обеспечивают наиболее жирный кусок финансового пирога, выскочек давным-давно не было. В этом году единственным клубом не из «большой пятерки», пробравшимся в четвертьфинал, стал португальский «Спортинг», не сдюживший против «Арсенала». Вместе с ними в этом раунде играли ПСЖ, «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона» и «Атлетико» — набор брендов вполне для Суперлиги. При этом «поляризация» европейского футбола (термин, между прочим, ввел в обиход сам Александр Чеферин), разница в возможностях между элитой и нишами под ней никуда не исчезает. Наоборот, ежегодные отчеты UEFA подтверждают, что она все более и более явная. Так что свою специфику Лига чемпионов сохранит.
Как, надо полагать, и тенденцию к наращиванию доходов и призового фонда, который реформа и вправду подняла существенно. В этом розыгрыше он, как планирует UEFA, составит без малого €2,5 млрд, а в розыгрышах, предшествовавших корректировке формата, топтался в районе двухмиллиардной отметки. Бонус для триумфатора тоже впечатляющий. В 2025 году ПСЖ на Лиге чемпионов заработал €150 млн. Хотя проект Суперлиги все равно сулил гораздо больше.
В любом случае, создавшееся положение вещей, кажется, устраивает обе бившиеся друг с другом в апреле 2021 года стороны.
Во всяком случае, острых конфликтов с «большими» клубами на материальной почве у UEFA с тех пор не возникало. Возникали конфликты иного рода — к примеру, из-за уплотняющегося календаря. Но тут львиная доля претензий от команд и FIFPro адресовалась, как ни крути, Международной федерации футбола (FIFA). UEFA, в пакете с еврокубковой перекройкой решившийся вскоре после демарша 2021 года на смягчение положений финансового fair play, тоже поддушивавшего грандов, скандалы задевали по касательной.
Суперлига
Говорить, что Суперлига, появившись на свет в апреле 2021 года, в апреле же 2021 года умерла, было бы некоторым преувеличением. Жизнь в проекте и после подавления бунта еще теплилась, а иногда казалось, что даже бурлила.
Уничтожая восстание, UEFA заключил с девятью клубами мировые соглашения, соглашения о «реинтеграции». Но три — «Реал», «Барселона» и «Ювентус» — на формальное урегулирование спора наплевали. А уже в 2023 году все, кто внимательно следит за футбольной политикой, узнали о компании A22 Sports Management, зарегистрированной в Мадриде. Она, как ни странно, занималась продвижением Суперлиги. В качестве основного спикера A22, ее руководителя выступал Бернд Райхарт, но различные медиаресурсы быстро поняли, что за ним стоят «Реал» (иными словами, Флорентино Перес) и «Барселона».
Деятельность компании была отнюдь не декоративной. Она представила подвергшийся серьезному ребрендингу проект Суперлиги, куда более «демократичный», чем прежний.
Состав турнира разросся аж до 94 клубов, и его «привязали» к результатам национальных чемпионатов, сохранив их «корневое» значение. Но еще важнее, что A22 активно играла на юридическом поле, участвуя в процессе, инициированном «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». Они подали иск против UEFA в Европейский суд и добились в нем успеха. Решение суд вынес в конце 2023 года. Из него следовало, что правила футбольных регуляторов, «требующие их согласия на проведение международных турниров, таких как Суперлига, незаконны», а ограничения являются «необоснованными». Позже аналогичный вердикт вынес и Коммерческий суд Мадрида, также указавший на возможное нарушение со стороны UEFA антимонопольного регламента Евросоюза, но уточнивший, как и Европейский суд, что обязать футбольных функционеров разрешить Суперлигу не вправе.
Прогнозы насчет того, что эти постановления как минимум добавят огня в историю с расколом, тем не менее, не сбылись. Окончательно она сошла на нет в феврале этого года, когда «Реал» и UEFA заключили наконец мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий «во имя процветания футбола». «Ювентус» и «Барселона» сдались еще раньше. Бунт 2021 года так и не превратился в «дело Босмана 2.0», оставил после себя едва заметные следы вроде внесенных в регламент АПЛ суровых — в виде лишения очков и исполинских штрафов — санкций за попытки нарушить «целостность» системы соревнований, но, не исключено, все же создал благоприятную почву для тех, кто внезапно захочет разрыхлить футбольный ландшафт в будущем.