«Чай» припишут к чеку

В столичных заведениях в последнее время обычной практикой становится автоматическое включение чаевых в счет. О такой тенденции пишут «Известия». По данным издания, в одних ресторанах сервисный сбор в итоговый чек добавляют всегда, в других — в выходные или при бронировании на компанию.

Подобные ситуации встречаются на стендап-шоу, когда о доплатах пишут мелким шрифтом в конце меню или непосредственно в кассовом документе. В заведениях премиум-сегмента так не делают, но в целом эта практика является распространенной, признает ресторатор, владелец сети Il Forno Group Генрих Карпин:

«Понимаю, почему это происходит. Официанты, которые трудятся с утра до вечера, очень часто не получают чаевые.

А ведь эти деньги являются их заработком. В заведениях, где гости предпочитают не платить за сервис, решение сразу добавлять 5-10% я считаю полностью адекватным. В премиальных ресторанах такого не будет, потому что чек обычно делят на две части: за еду и за алкоголь. Напитки в таких местах достаточно дорогие, и платить процент от общего чека может быть тяжеловато. В Европе часто практикуется политика, когда чаевые сразу добавляют в чек. В России такие тенденции только появляются, но скоро это станет нормой».

Дополнительные платежи за обслуживание в чеке возможны лишь в случае банкета и по предварительному согласованию с клиентом, говорит владелец ресторана Regions Ярослав Янин. По словам бизнесмена, в его заведениях общей практики с чаевыми в чеке нет:

«Мы не включаем в чек никакие дополнительные сборы. При сервировке банкета заранее обговариваем все доплаты, чтобы избежать негативной реакции гостя. Мы работаем не для того, чтобы посетитель ушел разочарованным, а потом еще и друзьям рассказал, как ему внезапно 10% к счету добавили. Чаевые платятся напрямую через "Нетмонет" или "Сберчаевые" — и идут персоналу, руководство никак не участвует в выплате. Если сбор собирается отдельно, он также распределяется среди ребят, но уже является налогооблагаемой базой».

С сентября 2025 года закон стал жестче регулировать платежи за услуги официантов, отмечает адвокат коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов:

«По своей правовой природе чаевые — это дарение, а значит, добровольный акт со стороны посетителя. Как только заведение придает им обязательный характер, они превращаются в навязанную платную услугу. Закон устанавливает однозначное правило: цена услуги в общепите определяется исключительно стоимостью позиций в меню, и любой платеж сверх этого требует отдельного согласия клиента.

Предустановленные галочки в терминале или в электронном меню прямо запрещены. Объединение счета и сервисного сбора в одном чеке законно лишь при одновременном выполнении условий: посетитель должен быть проинформирован о сборе и вправе от него отказаться, а сбор выделен в чеке отдельной строкой.

Мелкий шрифт в конце меню или ссылка в QR-коде согласием не являются».

Если гость ресторана решит оспорить дополнительную сумму через суд, он вправе взыскать деньги за навязанную услугу, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере половины от присужденной суммы за отказ выполнить возврат добровольно.

Станислав Крючков