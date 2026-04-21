Продажи новостроек в Ростове снизились в два раза

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Ростове-на-Дону заключили 3,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир в новостройках. Показатель снизился на 54%, сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные исследования аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек».

Аналогичная ситуация сложилась во всех городах-миллионниках. Заметнее всего продажи сократились в Самаре — на 61%. В Москве продажи снизились на 51%, в Санкт-Петербурге — на 30%, а в Красноярске — на 33%. Минимальное падение среди миллионников зафиксировали в Челябинске — продажи снизились на 13%.

В целом по России продажи новостроек в крупных мегаполисах за первые три месяца года сократились на 44%. Эксперты связывают резкое падение показателей с высокими продажами в конце 2025 года.

Мария Хоперская