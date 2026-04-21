Тамбовский нефтетрейдер хочет обанкротить две фирмы из-за долгов на 200 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило два заявления конкурсного управляющего местного банкротящегося нефтетрейдера ООО «Ресурс-трейдинвест» (совладелец — подозреваемый в мошенничестве и признанный банкротом глава «Транссервиса» Павел Корчагин) о признании банкротами местных же ООО «Дортранс» и ООО «Транслогистик». Совокупная сумма требований по обоим заявлениям составляет 200 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Претензии нефтетрейдера к «Транслогистику» составляют 133,5 млн руб., а к «Дортрансу» — 67,3 млн руб. Их суть не раскрывается. Оба иска пока не приняты к производству. Также в обоих случаях «Ресурс-трейдинвест» ходатайствовал о предоставлении отсрочки внесения средств на оплату вознаграждения финансовому управляющему.

С обеими компаниями истец уже дважды встречался в суде. В октябре 2025 года «Ресурс-трейдинвест» взыскал с «Дортранса» 67 млн руб. долга за поставленный в 2021-м товар. Ранее, в сентябре 2024-го, заявитель уже пытался судиться с «Дортрансом» из-за этой задолженности, однако тогда суд вернул иск из-за нарушений при его подаче.

В январе 2025-го нефтетрейдер также взыскал с «Транс-логистика» 133,5 млн руб. за поставки товаров в 2021-м. Чуть раньше, в июле прошлого года, суд отказался рассматривать аналогичные требования «Ресурс-трейдинвеста» из-за отсутствия необходимых документов, прилагаемых к заявлению.

При этом с мая 2024 года нефтетрейдер сам находится в процессе банкротства. Тогда в отношении «Ресурс-трейдинвеста» было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим является Тамерлан Марзиев. Иск о банкротстве компании в августе 2023-го подало столичное ООО «Мобитэк» из-за задолженности в 101 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Ресурс-трейдинвест» зарегистрировано в 2007 году в Котовске Тамбовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля топливом. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Половина долей в компании принадлежит Павлу Корчагину, еще 31,25% контролирует Елена Осмоловская. По 6,25% распределены между Раисой, Сергеем и Дарьей Осмоловскими. Последний раз общество отчитывалось о финпоказателях в 2022 году. Тогда его выручка составляла 9,5 млн руб., а убыток — 8,2 млн руб. ООО «Дортранс» зарегистрировано в Тамбове в 2017 году для оптовой торговли химпродуктами. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Антон Минаев. В 2021 году выручка фирмы составляла 83 млн руб., а чистая прибыль — 655 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. ООО «Транслогистик» зарегистрировано в Котовске в 2017 году. Основной вид деятельности связан с грузовым автотранспортом. Уставный капитал — 350 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Артем Лукьянов. Выручка компании в 2022-м составляла 309 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. Актуальных финпоказателей общество также не публиковало.

В августе 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что совладелец «Ресурс-трейдинвеста» Павел Корчагин был признан банкротом. В реестр требований кредиторов господина Корчагина включены долги на сумму порядка 2 млрд руб. Бизнесмен также подозревается в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере. Ближайшее заседание по его делу в Тамбовском райсуде назначено на 29 апреля.

Банкротом с февраля 2025 года также признана еще одна крупная нефтетрейдинговая компания, где Павел Корчагин выступает главой и соучредителем, — ООО «Торговый дом “Транссервис”».

Подробнее о банкротстве «Транссервиса» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов