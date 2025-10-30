Год условно получил воронежец за высказывания в интернете

29-летний житель Воронежа осужден за распространение в интернете материалов, содержащие презрительно-негативное отношение ко Дню Победы и ветеранам. Воронежский областной суд признал Сергея Киселева виновным в реабилитации нацизма с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и назначил один год условно с двухлетним испытательным сроком. Подробности судебного решения сообщила прокуратура Воронежской области.

Согласно материалам дела, 9 мая 2024 года осужденный разместил в мессенджере контент с презрительно-негативным отношением ко Дню Победы, деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также унижающие честь и достоинство ветеранов. Доступ к противоправным материалам имел неограниченный круг пользователей. Подсудимый поллучил один год условно, дополнительной мерой наказания стало запрещение заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов и групп в интернете сроком на два года. Государственное обвинение в судебном процессе поддерживал представитель прокуратуры области.

В августе Орловский облсуд признал виновной в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) 47-летнюю жительницу региона Веру Егоренкову, известную в интернете под псевдонимом Голубка. Ее приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Ульяна Ларионова