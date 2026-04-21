Суд вынес приговор по делу о поджогах подстанций в Ростове

Южный окружной военный суд вынес приговор четырем обвиняемым по делу о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области — им назначены сроки от 13 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Согласно материалам дела, в конце 2023 — начале 2024 года Григор Мурадян, переписываясь с человеком, намеренным противодействовать СВО, согласился за вознаграждение совершать поджоги объектов энергетической инфраструктуры в Ростове-на-Дону. Для этого он привлек знакомых — Эльдара Кармеева и Ивана Оанчу. В декабре 2023 года они приобрели необходимые компоненты, изготовили самодельную зажигательную смесь и в ночь на 28 декабря подожгли трансформаторную подстанцию.

В начале января 2024 года обвиняемые попытались устроить поджог пункта контроля управления узла магистрального нефтепровода, однако их действия были пресечены вооруженной охраной.

Спустя несколько дней Мурадян вместе с Рафаелом Киракосяном поджег еще одну трансформаторную подстанцию.

Уголовное дело расследовалось по статьям о террористическом акте и покушении на него. Суд признал всех фигурантов виновными и назначил наказание: Мурадяну — 20 лет лишения свободы с учетом предыдущего приговора, Кармееву — 15 лет, Киракосяну и Оанчу — по 13 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, первые пять лет — в тюрьме.

