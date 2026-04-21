Баскетболист Михаил Кулагин вернулся в УНИКС

Атакующий защитник Михаил Кулагин подписал контракт с казанским баскетбольным клубом УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Михаил Кулагин выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23 и стал с ним чемпионом Единой лиги ВТБ. После этого он три сезона представлял «Самару». Из-за травм россиянин пропустил большую часть нынешнего первенства, проведя за клуб 18 матчей. В них он набирал в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора и 3,9 передачи за почти 30 минут на паркете.

За УНИКС, уже гарантировавший себе второе место по итогам нынешнего регулярного чемпионата, играет старший брат Михаила, 33-летний Дмитрий Кулагин.

Первым профессиональным клубом Михаила Кулагина был подмосковный «Триумф». Затем он пять сезонов отыграл за московский ЦСКА, с которым четырежды побеждал в Единой лиге ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги. Позже защитник выступал за красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород».

Арнольд Кабанов