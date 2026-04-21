Понимать, контролировать, знать

В Ростовской области проживает более 1 млн пенсионеров. Такие данные приводит Социальный фонд России. Многие из них активно осваивают цифровые сервисы, в том числе, и безналичный способ зачисления пенсий. При этом, им важно знать, на что стоит обратить внимание при организации личного бюджета, не нарваться на мошенников, обезопасить свои сбережения.



По мнению экспертов финансового сектора, с одной стороны, современные технологии дают пенсионерам больше свободы в управлении финансами. С другой стороны, есть риски, которые можно избежать, если понимать базовые принципы безопасности и рационального использования средств.

Сегодня все больше клиентов старшего возраста интересуются не только удобством сервисов, но и тем, как сохранить и приумножить свои сбережения, заметила, в частности, заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Елена Руфова. Она уверена, что задача банков — не просто предложить инструмент для зачисления пенсии, а помочь людям выстроить понятную финансовую повседневность: от контроля за списаниями до защиты от мошенников. Для этого, например, в банках проводятся бесплатные консультации и проводятся дни финансовой грамотности, в том числе для людей преклонного возраста. «Человек, который понимает, как работают его деньги, чувствует себя гораздо увереннее, независимо от возраста и размера дохода», — подчеркнула эксперт.

Современные технологии делают жизнь людей удобной и позволяют серьезно экономить время. Это справедливо и для такого ежемесячного «мероприятия», как получение пенсии. Известно, что традиционный способ (на почте иди на дому) зачастую связан с длительным ожиданием – своей очереди, визита почтальона и т. д. Если в дни выплат пенсионер уезжает на дачу или в гости, то это создает дополнительные сложности. А при зачислении денег на банковский счет они поступают по графику Социального фонда. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах любого банка, а для повседневных трат часто достаточно пластиковой карты. Специалисты советуют получателям регулярно проверять историю операций и подключать уведомления. Это помогает вовремя заметить любые подозрительные списания, например, случайно оформленные подписки.

Еще одно удобство — возможность планирования бюджета. Лучше распределять средства на обязательные платежи, повседневные расходы и сбережения. Например, часть пенсии можно откладывать сразу после ее поступления — так формируется финансовая «подушка безопасности».

«При зачислении пенсии на карту проще управлять сбережениями. Часть поступившей суммы можно сразу перевести на накопительный счет или вклад через онлайн-приложение. Это защищает деньги от инфляции — они не лежат без движения, а приносят доход. Эксперты советуют: в день получения выплаты сначала отложить фиксированную сумму (например, 10-15%) на сбережения, а остальное использовать на повседневные траты», — пояснила Елена Руфова.

Кстати, на повседневных тратах пенсионеры могут экономить. Например, на оплате услуг ЖКХ. При зачислении пенсии на банковский счет часто доступна оплата коммунальных услуг без дополнительных комиссий через приложение (по QR-коду из квитанции). Система автоматически распознает льготную категорию плательщика. Это может сэкономить несколько сотен рублей в месяц. Однако при дистанционной оплате эксперты рекомендуют гражданам внимательно проверять реквизиты платежей и сохранять подтверждения операций при использовании онлайн-сервисов. Это позволит избежать проблем — усилит финансовую безопасность.

Финансовые эксперты подчеркивают, что безналичные расчеты надежнее наличных, которые могут испортиться, выпасть из кармана или сумочки, потеряться. Для сравнения, если будет утеряна пластиковая карта, то достаточно заблокировать ее через приложение (по телефону) и заказать перевыпуск. Главное, деньги останутся на счете. Но остается ключевой риск — действия мошенников.

«Гражданам надо просто запомнить три “никогда”. Первое — не называть PIN-код, трехзначный код на обороте карты и пароли из СМС. Второе — не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Третье — не переводить деньги на “безопасные счета” — типичная уловка злоумышленников. Сотрудники банка, напротив, не запрашивают эти данные по телефону. А главное — при любом сомнительном звонке надо сразу класть трубку и перезванивать в банк по официальному номеру, указанному на самой карте», — подытожила Елена Руфова.