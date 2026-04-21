Животные зоопарка в Запорожской области пострадали от ударов ВСУ

17 апреля украинские войска нанесли несколько ударов с помощью БПЛА по Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников, несколько животных получили осколочные ранения, сообщили в правительстве региона.

По предварительной информации чиновников, четыре удара пришлось по зоопарку. Один беспилотник упал рядом с вольером, где живут два тигра и три лигра (гибрид льва и тигра). Животных контузило и поранило осколками. Также разрушено около 250 кв. м кровли на административном здании и хозпостройках, один автомобиль уничтожен, еще один — сильно пострадал. Из окон выбило стекла.

«Это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака... Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти. Поможем центру восстановить вольеры. Сейчас главная задача — оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам»,— прокомментировал ситуацию губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Помимо Васильевского округа, по его словам, ВСУ атаковали с помощью БПЛА гражданские объекты в Мелитопольском, Михайловском, Приазовском, Черниговском округах, городе Бердянск, а также больницу в городе Днепрорудном. Пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Александр Дремлюгин, Симферополь