Бывшего мэра китайского Хайкоу Цзэнбиня приговорили к смертной казни за коррупцию

Экс-мэра города Хайкоу в КНР Лоу Цзэнбиня приговорили к смертной казни за коррупцию и многолетнее злоупотребление служебным положением, передает MSN.

Хайкоу с населением в 2,8 млн человек считается столицей южной провинции Хайнань. Лоу Цзэнбинь был арестован еще в 2019 году. При обыске в подвале его дома обнаружили золотые слитки общим весом 13,5 тонн и наличные общим весом 23 тонны. Власти заявили, что стоимость найденного составила $4,5 млрд.

Следствие полагает, что Лоу Цзэнбинь долгие годы злоупотреблял служебным положением в личных целях. За взятки и откаты он продвигал интересы различных бизнесменов, в том числе застройщиков, разрешал или тормозил определенные проекты, оказывал протекцию по предоставлению контрактов, выдавал лицензии на различные виды коммерческой деятельности и т. п. В мае 2025 года Лоу Цзэнбиня исключили из партии.

Смертный приговор Лоу Цзэнбиню вынесен с отсрочкой исполнения на два года. Если за этот срок бывший чиновник не совершит других противоправных деяний, а также продолжит оказывать содействие органам правопорядка по раскрытию других преступлений, смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение или даже на заключение с фиксированным сроком.

Лоу Цзэнбинь начал свою карьеру на госслужбе в 1990 году. В 1993 году он вступил в Компартию Китая. До назначения мэром в Хайкоу Цзэнбинь занимал различные посты в государственных и партийных органах провинций Хайнань и Сычуань.

Евгений Хвостик