Госдума приняла закон об автоштрафах на основе данных системы маркировки

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, вводящий упрощенный механизм наложения штрафов на основе данных системы маркировки «Честный знак». По аналогии с дорожными камерами, касса автоматически передает информацию о продажах, и если фиксируется нарушение (например, продажа просроченных товаров или сигарет по неверной цене), Роспотребнадзор формирует постановление и направляет его в личный кабинет нарушителя на портале «Госуслуги».

Размер штрафов за продажу табачной продукции с нарушением ценообразования зависит от количества единиц: до 100 — 5 тыс. руб., от 101 до 1000 — 50 тыс. руб., свыше 1000 — 500 тыс. рублей. Если продавец не зарегистрирован в системе, но за месяц реализовал через одну кассу более 10 тыс. единиц табака, он заплатит 50 тыс. руб. За продажу просроченных товаров индивидуальных предпринимателей оштрафуют на 10 тыс. руб. за каждую единицу, юридических лиц — на 20 тыс. руб. за единицу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу, назвав ее переходом на новый уровень цифрового контроля за качеством и безопасностью продукции. Депутат Александр Тетердинко отметил, что закон разработан во исполнение поручения президента и одобрен профильными структурами. Новые нормы призваны упростить борьбу с нелегальным оборотом и просрочкой.