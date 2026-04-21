На здание для детской школы искусств в Курской области выделили 306 млн рублей

В Курской области начали искать подрядчика для строительства здания для Солнцевской детской школы искусств (ДШИ). Начальная цена контракта составляет 306,4 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до сентября 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 21 апреля.

Здание ДШИ, рассчитанное на 250 учеников, получит два надземных и один подземный этаж. Площадь застройки составит 1435,96 кв. м, а общая площадь здания — 2364,05 кв. м. Здание будет оборудовано лифтом.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Курской области. Профинансируют работы из средств федеральной субсидии (86%) и региональной казны (14%). В 2026 году предполагается перечислить 203,3 млн руб., а в 2027-м — 103,1 млн. Предусмотрен аванс в размере 30%.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 мая. Итоги аукциона подведут 12 мая.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что несостоявшимися были признаны вторые торги на строительство детского сада на 250 мест в Тамбове. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 479,3 млн руб.

Денис Данилов