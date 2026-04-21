В Ярославской области ремонт дороги к детскому лагерю оценили в 81 млн

Объявлен поиск подрядчика для капитального ремонта дороги Залесная – Сахареж в Некрасовском округе. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 81 млн руб. Подрядчик выполнит работы по фрезерованию старого покрытия, устройству щебеночного основания, укладке двух слоев асфальтобетона, установке знаков и нанесению разметки, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

«Направление востребованное: дорога связывает населенные пункты округа и ведет к детскому оздоровительному лагерю "Сахареж"»,— пояснил господин Душко.

Согласно описанию объекта закупки, работы должны начаться 1 июня 2026 года, а завершиться до 1 апреля 2027 года. Итоги торгов подведут 13 мая.

Алла Чижова