Суд утвердил взыскание с Тимура Иванова 4 млрд руб. в пользу АСВ

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося банка «Интеркоммерц» к осужденному на 13 лет бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову почти на 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

По данным следствия, одним из эпизодов дела Иванова стало хищение €44,9 млн (почти 4 млрд руб. по курсу 2015 года) у банка «Интеркоммерц» по фиктивным договорам купли-продажи валюты. В 2016 году Банк России отозвал лицензию у кредитной организации, после чего АСВ было назначено конкурсным управляющим организации. Суд признал «Интеркоммерц» в лице АСВ потерпевшим и постановил взыскать солидарно с Тимура Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 млрд руб. Этот пункт включен в реестр требований кредиторов осужденного.

Тимур Иванов осужден по делу о растрате и легализации преступных доходов. 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 млн руб. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом по иску ПСБ из-за долга в размере около 228 млн руб. Осужденный вину не признает.