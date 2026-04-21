На Дону экс-руководителя управления Росреестра осудили за мошенничество

Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил экс-руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по региону Елену Глебову к шести годам десяти месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал осужденную выплатить штраф 530 тыс. руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Елена Глебова признана виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, она с 2004 года по 2023-й организовала деятельность индивидуального предпринимателя Елены Этт, которая предоставляла правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимым имуществом. Следователи считают, что совместно они похитили у граждан более 2,6 млн руб.

Кроме того, Елена Глебова в незаконно полученном помещении устроила кабинет для своих доверенных лиц, которые платно оказывали правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимостью. Услуги по коммунальным платежам за кабинет госпожа Глебова включала в расходы Чертковского отдела управления Росреестра.

Также следователи считают, что Елена Глебова при регистрации сделок с недвижимым имуществом вынуждала граждан обращаться за помощью только к ее доверенным лицам. За это она получила почти 21 млн руб. незаконного дохода, а также причинила ущерб управлению Росреестра по Ростовской области на 188,8 тыс. руб.

Помимо этого суд установил, что госпожа Глебова незаконно хранила дома однозарядную винтовку «ТОЗ-8 м» и боеприпасы.

Кристина Федичкина