Пашинян обсудил с НАТО перспективы сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевином Гамильтоном. Они обсудили вопросы партнерства и перспективы его развития, а также эффективную реализацию программ по направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Господин Пашинян заявил о важности сотрудничества с альянсом для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Он проинформировал представителя НАТО о проводимых правительством реформах и отметил необходимость последовательного взаимодействия с международными партнерами для развития институционального потенциала и повышения устойчивости страны.

Кевин Гамильтон заявил о готовности НАТО продолжать сотрудничество с Арменией по взаимовыгодным направлениям. Собеседники также обменялись мнениями о региональной безопасности, существующих вызовах и усилиях, направленных на обеспечение мира и стабильности.