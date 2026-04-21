Путин рассказал о процессе создания зоны безопасности на границе с Украиной
Вооруженные силы России постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, эта зона будет сохраняться до тех пор, пока не будет «устранена угроза» для российских приграничных регионов.
Владимир Путин
Глава государства заявил, что люди в новых российских регионах «должны жить в современных условиях». «Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться»,— сказал господин Путин на встрече с представителями муниципалитетов (цитата по сайту Кремля).
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень показателей к 2030 году, добавил президент. Он поручил решать эту задачу федеральным, муниципальным, и региональным органам власти.