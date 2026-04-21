Путин рассказал о процессе создания зоны безопасности на границе с Украиной

Вооруженные силы России постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, эта зона будет сохраняться до тех пор, пока не будет «устранена угроза» для российских приграничных регионов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства заявил, что люди в новых российских регионах «должны жить в современных условиях». «Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться»,— сказал господин Путин на встрече с представителями муниципалитетов (цитата по сайту Кремля).

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень показателей к 2030 году, добавил президент. Он поручил решать эту задачу федеральным, муниципальным, и региональным органам власти.

