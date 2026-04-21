Суд приговорил двух жителей Углича к лишению свободы за избиение ярославца

Угличский районный суд приговорил к лишению свободы двух местных жителей за жестокое избиение ярославца на глазах у жены и ребенка в результате спровоцированного дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что 11 сентября 2023 года подсудимый Кашурин, не имея водительских прав и при этом находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, заметил выезжающий с парковки ТЦ автомобиль GREAT WALL. Кашурин намеренно разогнался, а затем резко затормозил перед GREAT WALL, после чего потребовал от водителя последнего авто припарковаться. Пострадавший, желая избежать конфликта, подчинился, вышел и извинился перед водителем Mitsubishi. Однако Кашурин и его пассажир извинения проигнорировали.

«Громко выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес водителя, не обращая внимания на находящихся в салоне автомобиля его супруги и малолетнего ребенка, при большом скоплении людей нанесли ему многочисленные удары руками и ногами, игнорируя требования прохожих прекратить хулиганские действия»,— рассказали в пресс-службе суда.

К избиению присоединился подсудимый Висаев. Потерпевший смог сесть в свой автомобиль и начать движение, но нападавшие на двух автомобилях Mitsubishi начали преследование, заблокировали машину GREAT WALL, выбили стекло водительской двери и силой заставили выйти водителя, чтобы продолжить избиение. Конфликт прекратился ввиду появления полиции.

Суд приговорил Кашурина к 3,5 годам исправительной колонии общего режима по статье о хулиганстве. Висаева же приговорили к 8 годам колонии строгого режима по статьям о хулиганстве, разбое и незаконном хранении боеприпасов. Как пояснили в пресс-службе суда, в мае 2024 года он ворвался с похожим на оружие предметом в квартиру знакомого и потребовал 250 тыс. руб. В квартире у Висаева были обнаружены пригодные для стрельбы боеприпасы.

«Приговор вступил в законную силу»,— уточнили в суде.

Алла Чижова