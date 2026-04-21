Технике объявлен новый сбор

Минпромторг озвучил размер технологического сбора. За ноутбук продавцы будут отдавать в бюджет по 500 руб., за смартфон — 250 руб. Новый платеж введут в сентябре. Из-за этого гаджеты заметно подорожают, заявили представители рынка в разговоре с “Ъ FM”.

Технологический сбор власти утвердили в прошлом году. Производители и ритейлеры будут платить его перед тем, как товар поступит на рынок. Внести сумму нужно за 10 рабочих дней, еще через три — система должна подтвердить оплату. Такие правила представитель РАТЭК Антон Гуськов считает избыточными. По его словам, бизнес сильно увеличит расходы на выпуск техники:

«Было бы правильно его перенести как минимум на следующий год. В этом у нас на рынке достаточно много нововведений, который давят на себестоимость продукции: повышение НДС, поэтапное внедрение обязательной маркировки на электронные товары, с 1 июня — введение новой системы подтверждения ожидания товара. Мне кажется, достаточно сильная нагрузка в один год для бизнеса.

Кроме того, размер сбора тоже слишком высокий. 500 руб. за ноутбук иногда сопоставимо с 1% от розничной стоимости, то есть это достаточно большая сумма. Раза в два меньше, 250 руб., например, за ноутбук было бы более оправданно. Пока предлагается взимать сбор до выпуска товара в обращение, в оборот. Нам кажется, что это чрезмерное требование. Правильнее было бы уплачивать его после выпуска в оборот. Сегодня стоимость оборотных денег тоже очень высокая. Ключевая ставка по-прежнему на двузначном уровне находится.

Для запуска новой меры все информационные системы должны быть подготовлены и отработаны. А в этом году для этого слишком мало времени остается. Безусловно, это все ляжет в себестоимость. Причем это касается же не только импортеров, но и российских производителей. Техсбор предполагается к взиманию со всех производителей. Поэтому, конечно, это повлияет на итоговую стоимость».

Власти планируют направить деньги с техсбора на поддержку отечественных производителей гаджетов и компонентов. При этом зарубежные поставщики не смогут намеренно занижать цены на товар, отмечали ранее в Минпромторге. Руководитель закупки клиентских устройств X-Com Сергей Писарев сомневается, что мера может помочь российскому бизнесу:

«Получается, это еще дополнительный процент. Если брать в среднем стоимость ноутбука от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., то те же 500 руб. — это 0,5-1%. И это не очень хорошо, потому что и так наценка на ноутбуки очень высокая, если мы говорим про параллельный импорт. Кроме того, непонятно, куда пойдут деньги. У нашей электронной промышленности в плане ноутбуков я не вижу каких-то конкурентных преимуществ. Что касается реакции бизнесу, то сначала будет какой-то ажиотаж на новостях, а потом все примут это как должное, и все. Рынок закаляет так, что подстраиваешься под любые вещи».

По планам Минфина, технологический сбор за три года принесет в казну больше 200 млрд руб., а за неполный 2026-й — 20 млрд руб

Егор Парфенов