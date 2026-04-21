Фитнес перекачался в смартфоны

Онлайн-тренировки отбирают аудиторию у спортзалов. Сервисы, проводящие занятия через интернет, заработали за 2025 год почти 11 млрд руб. — это практически на четверть больше, чем в 2024-м, говорится в исследовании Smart Ranking, которое публикует Forbes. Для сравнения: классические клубы нарастили выручку только на 16% — до 217 млрд руб. Такие цифры приводит Национальное фитнес-сообщество.

Сейчас основная аудитория цифровых платформ — женщины от 25 до 45 лет, перегруженные работой и семейными заботами. Им некогда ходить в спортзал, к тому же онлайн-тренировки стоят дешевле. Лидер рынка — FitStars — нарастил выручку на 80% и превысил 2 млрд руб. Количество пользователей выросло в разы, говорит операционный директор компании Анна Третьякова:

«За последний год мы активно растем, ядро аудитории увеличилось примерно в десять раз.

Около 55 тыс. пользователей выполняют более 150 тренировок в месяц. Хотя еще в прошлом году таких было всего 10 тыс. Люди переходят в онлайн, потому что это удобно — заниматься можно, даже когда вокруг дети или другие заботы. При этом не нужно тратить много времени. Спорт в смартфоне дополняет и другие активности: зал, йогу и так далее. Мы считаем себя "Кинопоиском" в области здоровья. По подписке вы получаете доступ к зарядкам, силовым и кардио-тренировкам. У нас есть абонемент "На всю жизнь" — он стоит около 14 тыс. руб.».

По прогнозам участников рынка, сегмент онлайн-фитнеса в ближайшие годы вырастет еще на 20-30%. Однако, несмотря на привлекательность этой ниши, крупные центры не спешат развиваться в этом направлении. Уход в онлайн угрожает классическим форматам. Кроме того, тренд не кажется долгосрочным, поделился эксперт в сфере тренерских систем и фитнес-решений для студий и клубов, основатель компании ECORA Петр Бешко:

«Фитнес-центру совершенно невыгодно, чтобы люди приходили с телефонами, ставили их на штатив и занимались по видеосвязи с тренером. Залы активно с этим борются: в контрактах прописаны пункты о том, что тренироваться можно либо самостоятельно, либо со специалистом самого клуба. Фото- и видеосъемка запрещены.

Когда началась пандемия и многих посадили на локдаун, все клубы думали, что люди начнут тренироваться только онлайн, а в залы больше не вернутся. Этого не произошло — наоборот, все поняли, что этот формат скучный, не всегда эффективный или даже небезопасный. И все вернулись обратно в фитнес-клубы, где можно получить опыт живого общения. Так что залы всегда будут пользоваться популярностью».

Объем мирового онлайн-фитнеса оценивается в $1,7 млрд выручки с подписки. Для российского рынка этот тренд новый, сервисы пытаются нарастить аудиторию, в частности, за счет расширения возрастного диапазона. Для офлайн-залов главным тормозящим фактором эксперты называют рост цен.

Стоимость клубных карт увеличилась за год почти на 20%.

Однако и это не компенсировало полностью затраты на аренду помещений, коммунальные платежи и фонд оплаты труда, сообщили в Национальном фитнес-сообществе.

Светлана Белова