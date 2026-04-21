В Лондоне задержали семь подозреваемых в поджогах еврейских объектов

Скотленд-Ярд сообщил о семи задержанных из-за серии поджогов еврейских объектов в Лондоне. Их арестовали сотрудники отдела по борьбе с терроризмом.

Со второй половины марта полиция зафиксировала несколько поджогов еврейских карет скорой помощи, двух синагог и одной благотворительной организации. По этим случаям уже задержано 23 человека.

По информации полиции, три человека в возрасте 24, 25 и 26 лет были задержаны 19 апреля. 20 апреля правоохранительные органы задержали мужчин в возрасте 25 и 26 лет и женщин 50 и 59 лет. Полиция также сообщила о задержании человека из-за пролета неизвестного беспилотника рядом со зданием израильского посольства в Лондоне.

Николай Зубов