Без ног, но при деле

Как стало известно “Ъ”, двух ветеранов боевых действий, ранее участвовавших в СВО, арестовали по обвинению в похищении людей и вымогательстве в Воронежской области. Неформальным лидером группировки, в которую входили еще несколько человек, следствие считает сотрудника военного комиссариата Даниила Астахова, оставшегося в результате ранения без обеих ног. Несмотря на признание инвалидом первой группы вины, следствие не исключает, что он может скрыться и продолжить преступную деятельность, а потому отказывается освободить его из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд, рассмотрев на днях жалобы защиты, отказался изменить меру пресечения Даниилу Астахову и еще одному ветерану боевых действий Виталию Борисову. Оба фигуранта обвиняются следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области в двух эпизодах похищения людей и двух вымогательствах.

В конце февраля региональное следствие сообщило о задержании семи человек по данному делу. Никаких подробностей о личностях обвиняемых в ведомстве тогда не раскрыли, указав лишь, что самому младшему из них 22 года, а старшему — 37 лет. Кроме того, трое задержанных, по данным СКР, ранее были судимы. По ходатайству следствия всех обвиняемых заключили под стражу.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился “Ъ”, в числе фигурантов дела оказались двое ветеранов боевых действий — военнослужащие Даниил Астахов и Виталий Борисов.

Материалы об их аресте рассматривались в гарнизонном военном суде Воронежа.

По версии следствия, группа похитителей действовала в прошлом году в Россоши, которая находится в 60 км от границы с Луганской народной республикой. Обвиняемые, применив насилие, похитили сначала 17-летнего подростка, а потом женщину.

Молодой человек ради освобождения отдал им некое имущество, а местная жительница — 100 тыс. руб. После этого потерпевших отпустили.

Преступная деятельность группы была раскрыта сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ. В рамках расследования оперативники провели более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и в принадлежащих им нежилых помещениях в Воронежской и Ульяновской областях.

В дальнейшем СКР не сообщал о ходе расследования уголовного дела. Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что сейчас следователи проверяют причастность участников организованной преступной группировки к другим преступлениям, в том числе похищениям, избиениям и вымогательствам.

Злоумышленники, согласно предварительной версии, могли действовать в интересах преступной организации из другого региона. В итоге им могут вменить в вину вымогательство сумм, многократно превышающих 100 тыс. руб.

Защитники участников СВО просили смягчить им меры пресечения и выпустить из-под стражи.

Адвокат Даниила Астахова Наталья Фролова в жалобе на арест указывала, что ее доверитель признал вину, положительно характеризуется по текущему месту работы в военкомате и имеет инвалидность первой группы. Из-за ранения во время боевых действий у него были ампутированы обе ноги. Также освободить действующего военнослужащего Виталия Борисова просил его адвокат Даниил Дробышев, заявивший, что обвиняемый не намерен препятствовать расследованию и давить на свидетелей.

Суд отклонил доводы обоих адвокатов. В случае Даниила Астахова были приняты во внимание показания других обвиняемых, заявивших, что он был неформальным лидером банды, а также наличие у него судимости. Судя по картотеке дел Россошанского райсуда, в марте 2022 года его полный тезка получил 200 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде. Кроме того, за медицинской помощью в СИЗО Даниил Астахов не обращался.

Оперативно связаться с Натальей Фроловой “Ъ” не удалось. Даниил Дробышев отказался комментировать уголовное дело из-за запрета своего доверителя.

Сергей Толмачев, Воронеж