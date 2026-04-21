Белгородский перевозчик требует с ленинградской фирмы 257 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск местного ООО «Негабаритика групп» Вячеслава Бородина, специализирующегося на перевозке грузов, к ленинградскому ООО «Сскорость» Сергея Кропотова. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет 257,3 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Негабаритика групп» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Вячеслав Бородин. В 2025 году выручка общества составила 1,9 млрд руб., что в 65 раз больше показателя предыдущего года (29 млн руб.). Чистая прибыль компании выросла еще заметнее — почти в 180 раз, с 630 тыс. до 113 млн руб. ООО «Сскорость» зарегистрировано в Ломоносовском районе Ленинградской области в 2025 году для деятельности грузового автотранспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Сергей Кропотов.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкий ФКР ищет способы взыскать 80 млн руб. с банкротящихся курских перевозчиков.

Егор Якимов