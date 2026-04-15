Липецкий ФКР ищет способы взыскать 80 млн с банкротящихся курских перевозчиков

Фонд капитального ремонта Липецкой области обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (КСОС) о взыскании 78,9 млн руб. Заявление принято судом, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд попросил ФКР обосновать требования и подтвердить, что курское ООО «Рубин», занимающееся ж/д-перевозками и фигурирующее в деле, является членом курской ассоциации. Спор может быть связан с обязательствами его как подрядной организации. Глубже суть претензий липецкого фонда капремонта не раскрыта.

Ранее ФКР подавала три иска на КСОС, но общая сумма требований в них не первышала полумиллиона рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Рубин» зарегистрировано в 2013 году в Курске и работает в сфере грузовых железнодорожных перевозок. Уставный капитал — 400 тыс. руб. С сентября 2024 года в отношении общества введено конкурсное производство, функции конкурсного управляющего исполняет Ольга Саенко. Единственным учредителем является Евгений Соломон. В 2022 году выручка ООО «Рубин» составила 98,1 млн руб., увеличившись почти втрое год к году, при этом компания завершила период с убытком в 13,6 млн руб. Господину Соломону также принадлежит ООО «Единство», зарегистрированное в Курске и работающее в сфере строительства, с выручкой 46 млн руб. и чистой прибылью 942 тыс. руб. по итогам 2023 года. Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» зарегистрирована в Курске в 2009 году. С октября 2025 года ее возглавляет Максим Ишутин. По данным отчетности, за последние годы организация не демонстрировала выручки, при этом сохраняла положительный финансовый результат: в 2025 году чистая прибыль составила 52,1 млн руб., снизившись на 2,1% год к году.

В феврале в воронежский арбитраж поступил иск местного министерства строительства к московскому ООО «Строй-проект». Спор касается возведения в облцентре станции скорой помощи.

Анна Швечикова