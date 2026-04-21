Медведев: США не вступятся за ЕС при «гипотетическом конфликте» с Россией

США не вступятся за страны Евросоюза в случае их «гипотетического конфликта» с Россией. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит»,— написал господин Медведев в Telegram-канале. По его мнению, Европа не представляет интереса для США как союзник из-за своих экономических показателей и миграционной ситуации.

Из-за «внутренних сложных проблем» Вашингтону не нужен масштабный конфликт с Москвой, убежден зампред Совбеза. Несмотря на то, что некоторые европейские страны начали процесс милитаризации своих экономик, сил у них недостаточно, указал Дмитрий Медведев.