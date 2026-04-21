В Казани средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в марте этого года составила 30,5 тыс. руб. в месяц. По сравнению с декабрем прошлого года показатель снизился на 2%, сообщает «Ъ».

Аренда однокомнатных квартир в Казани снизилась за квартал на 2%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Аренда однокомнатных квартир в Казани снизилась за квартал на 2%

При этом в годовом выражении ставка аренды однокомнатной квартиры в Казани выросла на 2%.

В марте 2025 года аренда однокомнатной квартиры в городе оценивалась в среднем в 31,1 тыс. руб., в декабре 2025 года — 31,8 тыс. руб.

В целом по стране в 13 из 16 городов-миллионников в первом квартале 2026 года зафиксировано снижение аренды. Наиболее заметное снижение произошло в Санкт-Петербурге (–8,1%), Самаре (–7,5%) и Ростове-на-Дону (–6,6%). Тенденция связана с ростом предложения на рынке массового жилья.

Анна Кайдалова