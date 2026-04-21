«Модель 16 Pro+ получила акценты на внешности, камерах и автономности»

Свежая модель верхнего среднего класса от realme — 16 Pro+ — получила акценты на внешности, камерах и автономности. Над обликом работал авторитетный японский промышленный дизайнер Наото Фукасава. Это уже его пятый совместный проект над продуктовым рядом бренда. Концепцию текущей новинки он описал как Urban Wild. Из названия ясного мало. В коротком промовидео есть отсылка к пшеничным колосьям. С ними перекликаются бежевый цвет задней панели и отчасти ее фактура. В смелые времена могла бы случиться коллаборация с производителем пива.

На лицевую сторону 16 Pro+ разработчики поставили изогнутый AMOLED экран с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления до 144 Гц. Его яркость — в диапазоне от типового значения в 600 нит и до пикового в 6500 нит. Ядром аппаратной части стал Snapdragon 7 Gen 4, а также 12 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища. Вместе они дают быстрый запуск приложений и стабильную работу смартфона.

Камеры в realme 16 Pro+ сильны. Основной сенсор на 200 Мп получил оптическую стабилизацию и алгоритмы обработки изображений LumaColor. Второй, перископический телеобъектив на 50 Мп, тоже противостоит тряске, здорово работает с портретами и видео на разных фокусных расстояниях. При съемке фото он вообще может похвастать 120-кратным гибридным приближением. На этом фоне широкоугольная и фронтальная камеры просто удовлетворительны. Конечно, результат помогают улучшить и преобразить алгоритмы нейросетей. В распоряжении пользователя 16 Pro+ есть даже отдельный ИИ редактор.

Инженерам realme удалось разместить в корпус с привычными габаритами батарею емкостью порядка 7000 мА·ч. А это уже заметно выше среднего показателя. К фирменной быстрой зарядке SuperVooc мощностью 80 Вт обращаешься реже раза в сутки. Также аппарат может и сам питать внешние устройства через обратную зарядку. От внешних воздействий разработчики защитили смартфон по высшему отраслевому стандарту IP69. А это, например, готовность к струям воды температурой до 80 градусов.

Александр Леви