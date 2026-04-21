«Организаторы сами решают, страховать ли свою ответственность перед третьими лицами»

В Ростове-на-Дону во время циркового представления тигр выпрыгнул в зрительный зал. Инцидент произошел 19 апреля в Ворошиловском районе города. По предварительным данным, во время номера с тиграми упала защитная сетка, ограждавшая арену. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как отмечает директор филиала Росгосстраха в Ростовской области Дмитрий Есипов, уже давно разработана концепция финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей, но данный вид страхования пользуется спросом пока у самых сознательных организаторов мероприятий.



«На страховом рынке есть универсальный продукт по страхованию гражданской ответственности владельцев нежилых помещений: торговых центров, кинотеатров, театров, цирков. Он предполагает максимально возможное покрытие ответственности владельца за причинение вреда не только жизни, здоровью, но и имуществу любых третьих лиц.

В то же время, как и любой вид добровольного страхования гражданской ответственности, данный вид пока пользуется спросом только у самых сознательных и ответственных страхователей. Скорее, можно говорить о разовых договорах, заключаемых ответственными собственниками мест массового посещения, а не о сложившейся системе страховой защиты посетителей ТРЦ, аквапарков, кинотеатров и других объектов.

Тема введения обязательного страхования организаторов массовых мероприятий, как правило, обсуждается всякий раз после резонансных событий.

Всероссийским союзом страховщиков уже давно разработана концепция финансового обеспечения ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием людей. Она предполагает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев таких объектов, площадь которых превышает 50 квадратных метров, а в мероприятиях участвует от 50 человек.

На практике сегодня организаторы массовых мероприятий, как правило, самостоятельно принимают решение о том, страховать свою ответственность перед третьими лицами или нет».