В Узбекистане планируют реализовать 200 ИИ-проектов в ближайшие два года

В Узбекистане уже реализуется свыше 100 проектов в сфере искусственного интеллекта, а к концу 2027 года их число должно удвоиться. Об этом рассказал первый заместитель министра цифровых технологий Республики Узбекистан Олег Пекось на сессии «Ъ» на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. По его словам, упор делается на здравоохранение, ИИ также внедряют в области образования, транспорта и энергетики, в работу банковского сектора и таможенной службы.

«Мы не делаем какие-то мультидорогие, крупные проекты. Мы выбираем хорошо понятные решения, объединяем 3, 4, 5 разных моделей. Целостное решение, которое внедряется, к примеру, стоит $200-300 тыс. долларов, но всего в течение года оно в два-три раза себя окупает»,— отметил господин Пекось.

Замминистра добавил, что Узбекистан активно развивает социальное направление при внедрении ИИ и делает упор на развитие человеческого капитала, образование и повышение качества государственных услуг. В партнерстве с ОАЭ республика запустила программу Five Million Uzbek AI Prompters («Пять миллионов лидеров в сфере искусственного интеллекта») по подготовке кадров в области ИИ. До 2030 года планируется обучить 4,75 млн школьников и студентов, 150 тыс. учителей и 100 тыс. госслужащих.

В октябре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Согласно документу, страна должна войти в топ-50 по индексу готовности к ИИ (AI Readiness Index), а объем программных продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта планируют довести до $1,5 млрд.