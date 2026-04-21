Акция «Бессмертный полк» в Таганроге пройдет в заочном формате

В Таганроге акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в заочном формате. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе акция в Таганроге в очном формате проводиться не будет»,— отметила она.

Вместе с тем, на официальном портале администрации города, а также в социальных сетях 9 мая запустят видеофильм «Бессмертный полк Таганрога». Он будет символизировать виртуальное шествие в честь героев Великой Отечественной войны.

Мария Хоперская