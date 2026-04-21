Путин указал на непростые условия проведения выборов в Госдуму осенью 2026 года

Выборы в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года, пройдут в непростых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В грядущих выборах впервые поучаствуют жители новых российских регионов, сообщил Владимир Путин. По его словам, «оппоненты... будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества». Все такие попытки удастся пресечь, убежден глава государства.

