C начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,2 тыс. свердловчан

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 1245 пострадавших от присасывания клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, случаи зарегистрированы в 58 муниципалитетах.

В лабораториях было исследовано 354 клеща: возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,8% проб, лайм-боррелиоза — в 36,2%, моноцитарного эрлихиоза — в 2%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,7%.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализированы два человека, с подозрением на боррелиоз — семь. Всего с начала года проведено 31 002 вакцинации и 77 388 ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области больше невозможно купить вакцины против клещевого энцефалита и других инфекций в аптеках — согласно изменению регламента о реализации вакцин, поставить прививку теперь можно только в больницах.

Полина Бабинцева