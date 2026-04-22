В Челябинске на штрафстоянку увезли 52 электросамоката

За время работы чат-бота «Самокат на место» в Челябинске на штрафстоянку увезли более 50 электросамокатов, припаркованных в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 15 апреля, когда в городе запустили чат-бот, местные жители прислали 199 заявок о транспортных средствах, которые оставили на тротуарах, дорогах, газонах, во дворах и подземных переходах. Сообщения читали три оператора кикшеринга. Если сервисы не реагировали, самокаты отправляли на штрафстоянку, откуда их можно забрать, возместив затраты на перевозку и хранение. Так за неделю с улиц Челябинска вывезли более 50 транспортных средств, которые пока не вернулись к владельцам.