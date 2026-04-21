Не сдавшие ГИА школьники в Удмуртии смогут бесплатно получить рабочую профессию

Госсовет Удмуртии принял законопроект, позволяющий выпускникам девятых классов, не сдавшим ГИА, получить рабочую специальность за счет регионального бюджета. Такое решение народные избранники приняли на сессии республиканского парламента 21 апреля.

Как пояснили авторы инициативы, ежегодно в республике около 1,4 тыс. подростков получают неудовлетворительные результаты по итоговой аттестации либо не проходят ее в установленные сроки.

Из этих школьников на профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих в государственных колледжах и техникумах планируется зачислить порядка 470 человек. В 2026 году на эти цели распределят около 6,5 млн руб. Курс рассчитан на два месяца.

Региональное министерство образования и науки наделяется полномочиями утверждать перечень доступных профессий и список учебных заведений, где будет проходить подготовка. По словам разработчиков, инициатива направлена на поддержку подростков, не сумевших успешно сдать экзамены, и на их интеграцию в рынок труда.

Новая мера поддержки призвана смягчить острый дефицит рабочих кадров. Напомним, в 2025 году так или иначе с нехваткой сотрудников столкнулись 98% компаний региона.

Карина Пырина