Лишь 2% удмуртских компаний не ощутили кадрового дефицита в 2025 году

Только 2% компаний в Удмуртии абсолютно не ощутили кадрового дефицита в 2025 году, еще 10% — почти не сталкивались с недостатком кадров. У 42% отмечались сложности при поиске отдельных специалистов, у 28% — нехватка сотрудников по многим направлениям, у 17% — острый дефицит кадров. Такие данные следуют из исследований сервиса hh.ru.

«Сегодня скорость и удобство найма становятся критически важными для бизнеса любого масштаба. Компании все чаще пересматривают HR-процессы и отказываются от лишних этапов: 52% работодателей уже сокращают количество собеседований, чтобы быстрее выходить к кандидату с предложением. Работодатели активнее используют дополнительные каналы и цифровые инструменты — 41% внедряют реферальные программы, 33% ищут кандидатов в социальных сетях, 15% применяют HR-tech-решения, а AI-инструменты и гибкие форматы работы используют по 11% компаний»,— отметила директор сервиса в Поволжье Альбина Султанова.

Наиболее острый дефицит кадров отметили 32% компаний Удмуртии в сфере услуг — гостиницы, рестораны, общепиты и кейтеринг. 27% заявили о сильной нехватке персонала в сфере логистики, 22% — в розничной торговле, легкой промышленности, а также в строительстве и недвижимости.

О серьезном недостатке сотрудников в отрасли добычи и переработки полезных ископаемых рассказали 22% компаний, в сфере услуг для бизнеса и населения — 18%, среди финансовых технологий — 16%.

50% региональных компаний назвали главной причиной трудностей неконкурентный уровень зарплат. Еще 32% указали на завышенные требования к кандидатам, 28% — на тяжелые условия труда. Треть компаний говорят о внутренних проблемах — неквалифицированные нанимающие руководители, внешняя непривлекательность компании и некачественная работа HR—специалистов.

При этом 23% республиканских организаций считают, что сложности подбора кадров связаны с высокой долей ручного труда и недостаточной автоматизацией бизнес-процессов, что замедляет наем и увеличивает нагрузку на HR-команды.

Напомним, в декабре средний предлагаемый доход в Удмуртии составил 71 тыс. руб. В конце года было размещено 8,5 тыс. вакансий.

Владислав Галичанин