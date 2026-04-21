Путин назвал «примером для всей страны» труд муниципальных властей приграничья

Президент России Владимир Путин назвал мужественным труд представителей муниципальных органов власти в ДНР и ЛНР, приграничных районах и «других регионах, подвергающихся террористическим атакам». По мнению главы государства, повысить эффективность властей муниципального уровня могут ветераны СВО.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях — пример для всей страны»,— сказал господин Путин на церемонии вручения премии «Служение» (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что представители муниципальных органов власти работают «ради укрепления суверенитета и безопасности страны».

Президент указал на то, что ветераны СВО все чаще приходят на муниципальную службу. «Они уже успешно работают на самых разных должностях и очень многое делают для поддержки боевых товарищей и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО»,— рассказал Владимир Путин.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента в 2023 году. Награда присуждается за «выдающиеся достижения» работников муниципалитетов в области повышения качества жизни граждан.