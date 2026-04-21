Путин назвал «примером для всей страны» труд муниципальных властей приграничья
Президент России Владимир Путин назвал мужественным труд представителей муниципальных органов власти в ДНР и ЛНР, приграничных районах и «других регионах, подвергающихся террористическим атакам». По мнению главы государства, повысить эффективность властей муниципального уровня могут ветераны СВО.
«Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях — пример для всей страны»,— сказал господин Путин на церемонии вручения премии «Служение» (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что представители муниципальных органов власти работают «ради укрепления суверенитета и безопасности страны».
Президент указал на то, что ветераны СВО все чаще приходят на муниципальную службу. «Они уже успешно работают на самых разных должностях и очень многое делают для поддержки боевых товарищей и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО»,— рассказал Владимир Путин.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента в 2023 году. Награда присуждается за «выдающиеся достижения» работников муниципалитетов в области повышения качества жизни граждан.