Работа новокузнецкого роддома приостановлена на 90 суток

В Новокузнецке суд приостановил деятельность акушерского стационара №1, в котором в первые дни января скончались новорожденные. Из-за выявленных нарушений родильное отделение закрыто с 17 апреля на 90 суток «с разрешением доступа в здание для проведения ремонтных работ», сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Проверка проводилась надзорными органами в январе текущего года. Было установлено, что в медучреждении не соблюдены санитарные требования и правила при оказании медицинских услуг, не выполнены необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и не обеспечены безопасные условия труда, быта и отдыха.

Ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности, однако нарушения не были устранены, отмечают в пресс-службе судебного департамента. Представители медицинского учреждения вину признали.

Как писал «Ъ» ранее, в новокузнецком роддоме, входящем в состав Новокузнецкой ГКБ №1, в начале января 2026 года умерли десять младенцев. Главврач больницы Виталий Херасков обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексей Эмих — в причинении смерти десяти лицам по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, младенцы могли умереть от внутрибольничной инфекции из-за несоблюдения руководителями и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм. «Так, по результатам исследования у погибших выявлена бактерия, которая может вызывать у человека пневмонию, бронхит, отит, менингит и иные тяжелые заболевания»,— комментировали в СКР.

Лолита Белова